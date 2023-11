Quel Diable a marqué des points contre la Serbie ? "Exactement ce que je veux voir de lui"

Arthur Vermeeren est à créditer d'une bonne prestation, Lois Openda a buté sur le gardien serbe. Mais la belle surprise de cette rencontre est assurément la prestation de Youri Tielemans.

Ce mercredi soir, les Diables se sont imposés contre la Serbie dans un Den Dreef vide. Une bonne chose pour Domenico Tedesco, qui enregistre une nouvelle victoire tout en ayant pu faire tourner son effectif.

Dans les bonnes surprises, on note Arthur Vermeeren, Olivier Deman, mais aussi Youri Tielemans. En difficulté depuis un bon bout de temps, le milieu de terrain d'Aston Villa a livré une solide prestation, avec le brassard de capitaine.

"C'est le duo Tielemans-Openda qui a causé le plus de danger. L'ancien d'Anderlecht se sent mieux, on sent qu'il commence à aller mieux dans son club. Il envoie trois ballons magnifiques à Openda, des passes difficiles à réaliser. Chaque fois qu'il jouait dans la profondeur, la Belgique avait une bonne occasion. C'est le Tielemans que je veux voir avec les Diables" commentait l'ancien international Marc Degryse dans Het Laatste Nieuws.

Si ce n'est pas encore le meilleur Youri Tielemans, le médian semble reprendre du poil de la bête. Tout bénéfice pour la Belgique et la concurrence encore grandissante dans le cœur du jeu.