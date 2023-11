Aron Dönnum prêt à refaire le même coup qu'au Standard ?

Aron Donnum s'éclate à Toulouse. De quoi voir grand pour son avenir au club.

Pas encore de premier but en Ligue 1 pour Aron Dönnum. Qu'importe, le Norvégien fait l'unanimité à Toulouse, d'autant plus après son ouverture du score en Europa League contre Liverpool. Le match contre les Reds a mis en valeur l'abnégation de l'ancien du Standard sur son flanc. Son entraîneur le décrit même comme un des potentiels futurs capitaines de l'équipe.

En conférence de presse, Carles Martinez Novell déclare : "Certains joueurs sont nommés capitaines, car on a besoin d’un joueur qui porte le brassard, mais on parle plus de leaders. Aron en est un. C’est un leader naturel. Il était capitaine dans son ancien club et peut-être que la saison prochaine, ce sera un de nos capitaines, car il a cette capacité de transmettre des messages positifs".

Le coach de Toulouse est impressionné par son nouveau joueur : "Dès le premier jour qu’il est arrivé, j’ai senti que c’était un très bon joueur. Je me suis dit : “quel joueur !”. Il est très complet, très bon devant, concentré en défense" s'émerveille-t-il, dans des propos relayés par Les Violets.com. Attention tout de même : la dernière fois que Dönnum a hérité du brassard, l'histoire d'amour n'a pas duré longtemps.