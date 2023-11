Bart Verbruggen avait épaté tout le monde à Anderlecht : l'ancien coach des gardiens raconte

Bart Verbruggen n'a joué qu'une demi-saison avec l'équipe A d'Anderlecht, mais avait déjà marqué les esprits en Espoirs avant cela. Jelle ten Rouwelaar a raconté à quel point le Néerlandais impressionnait.

Quand Bart Verbruggen est devenu le n°1 au RSC Anderlecht, on parlait déjà de lui depuis longtemps en coulisses. Le Néerlandais était très convoité, avait failli partir l'été précédent, mais était finalement resté avant de s'imposer et d'être vendu pour 20 millions d'euros après quelques mois seulement entre les perches.

En U23, il avait impressionné Craig Bellamy, son coach : "Craig Bellamy entraînait les Espoirs d'Anderlecht et je me rappelle qu'il l'avait vu jouer, puis était venu me parler : "Waw! Celui-là est vraiment bon". Il était dithyrambique, comme Vincent Kompany", raconte Jelle ten Rouwelaar, ancien coach des gardiens d'Anderlecht et actuellement à Burnley, dans Algemeens Dagblad.

"Peu de temps après, Bart a intégré l'équipe A suite à des blessures". Et le voilà désormais numéro 1 aux Pays-Bas. "Mais je ne l'ai pas découvert tout seul. Bart a grandi par lui-même, il ne faut pas exagérer mon rôle", conclut Ten Rouwelaar.