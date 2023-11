Le propriétaire de l'Union récompensé par un prestigieux trophée pour son travail

Ce vendredi se déroulait la cérémonie du Golden Boy (dont le trophée principal a été attribué à Jude Bellingham, ce qui n'était pas une surprise).

Parmi les différentes récompensées décernées, on retrouvait celle de "Meilleur président européen" et elle est arrivée dans les mains de Tony Bloom.

L'homme fort de Brighton et de... l'Union Saint-Gilloise (dont il est devenu actionnaire majoritaire pour faire jouer le club en Europe, NDLR) est récompensé pour son travail durant la saison 2023.

🚨⭐️ Brighton president Tony Bloom wins the Best European President Award at Golden Boy 2023 voted by Board of Legends. pic.twitter.com/GqiUVb1kyo