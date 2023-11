Le président du RWDM charge à nouveau la presse !

Nouvel épisode de John Textor à l'Olympique Lyonnais. Et comme d'habitude, l'Américain s'en est pris aux médias. La presse brésilienne annonçait en effet que Lyon pouvait voir débarquer deux joueurs brésiliens issus de Botafogo, Lucas Perri et Adryelson.

Un accord autour de 20 millions d'euros est évoqué par un média brésilien. Face à ces rumeurs, Textor a formellement démenti sur X (ex-Twitter).

"Il est vrai que l’OL augmentera ses investissements en Amérique du Sud, en Afrique et aux États-Unis. Il est également vrai que des joueurs du monde entier se disputeront (directement ou par le biais de prêts) nos quatre clubs internationaux. Le reste de cet article (comme le paragraphe sur les valeurs de transfert) n’est que spéculation."

True, @OL will increase its investment in SA, Africa and USA. Also true, players from around the world will compete (directly or while loaned-out) for our 4 international spots. The rest of this story (such as transfer values) is speculation. https://t.co/SyYoSrFdDh