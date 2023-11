L'un des plus gros flops du football belge déjà de retour de prêt cet hiver ?

Roman Yaremchuk a été envoyé en prêt au FC Valence par le Club de Bruges. Mais le flop à 16 millions des Blauw & Zwart ne s'y est pas imposé.

Prêté au FC Valence, on ne peut pas dire que Roman Yaremchuk (27 ans) se soit imposé en Liga. L'Ukrainien compte 7 apparitions cette saison en championnat, pour une seule titularisation et encore aucun but marqué. La dernière fois qu'il faisait trembler les filets, c'était sous les couleurs du Club de Bruges, en préliminaires de la Conference League.

Et comme son prêt n'amène pas entière satisfaction, Valence pourrait d'ores et déjà renvoyer Yaremchuk au FC Bruges cet hiver. Selon le média espagnol Diario UF, le prêt pourrait être rompu et le buteur revenir dès janvier. Une solution devrait alors être trouvée cet hiver pour Roman Yaremchuk, encore sous contrat jusqu'en 2026.

Le plus gros flop du Club de Bruges

Yaremchuk, qui avait brillé sous les couleurs de La Gantoise avant de signer au Benfica, était devenu le transfert entrant le plus onéreux du football belge en signant à Bruges contre 17 millions d'euros en 2022. Mais l'Ukrainien n'était plus que l'ombre du joueur qu'il était chez les Buffalos, et n'a inscrit que 6 buts en 32 matchs chez les Blauw & Zwart.