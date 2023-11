Romelu Lukaku, vrai leader des Diables Rouges : "Quelqu'un qui a toujours les mots justes"

Romelu Lukaku a confirmé un peu plus son statut de leader de l'équipe nationale. Tous les Diables étaient heureux pour lui dimanche.

La Belgique a validé son statut de tête de série pour l'Euro dimanche soir. Le nom de Romelu Lukaku était évidemment sur toutes les lèvres après son énorme quadruplé.

"C'est magnifique et je pense que tout le groupe est content pour Rom. Il nous apporte beaucoup et aujourd'hui, il l'a encore démontré. Et on espère que ce sera encore comme ça à l'Euro", a confié Orel Mangala à la RTBF après le match.

"Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours les mots justes, de l'expérience vu qu'il a joué beaucoup de compétitions. Il sait nous diriger car c'est un groupe de jeunes", a-t-il ajouté.

Concernant la concurrence chez les Diables dans le milieu de terrain (Vranckx, Onana, Tielemans, Vermeeren...), Mangala s'est montré plutôt serein : "Les places vont être chères en effet mais c'est bénéfique pour le groupe car on partira à l'Euro avec un noyau compétitif, et c'est le plus important".