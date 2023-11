Un nouveau contrat pour Domenico Tedesco ? Voici pourquoi ça traîne un peu

Au vu de son travail fantastique lors de sa première année en tant que sélectionneur des Diables Rouges, on imagine que Domenico Tedesco devrait prolonger assez vite. Mais un "détail" retarde le processus.

Invaincu lors de sa première année calendaire en tant que coach : Domenico Tedesco a réalisé un exploit que ni Roberto Martinez, ni Marc Wilmots, ni Georges Leekens - en réalité, aucun de ses prédécesseurs depuis 50 ans - n'avait réussi. Certes, face à une opposition moins solide, sa seule victoire de prestige étant face à l'Allemagne pour son second match.

Mais avec une qualification tranquille pour l'Euro 2024, on pourrait penser qu'un nouveau contrat se profilerait assez vite pour le Germano-Italien. Rappelons-nous des prolongations de contrat de Roberto Martinez, souvent annoncées avant un grand tournoi. On le sait de source sûre, Tedesco est très heureux à la tête des Diables et les voyants sont au vert de son côté. La collaboration avec l'Union Belge se passe très bien, malgré les quelques événements imprévisibles des derniers mois.

D'abord un nouveau CEO à l'Union Belge

Mais le Nieuwsblad nous apprend que si les discussions sont positives, il manque un point important : la nomination d'un nouveau CEO. L'Union Belge se cherche en effet toujours un patron, après le licenciement de Peter Bossaert en mars et la démission du président Paul Van Den Bulck en mai. Manu Leroy assume l'intérim depuis, mais il n'a jamais été prévu qu'il reste en poste. Sa relation avec Tedesco est bonne, mais c'est avec son remplaçant, entre autres, que les discussions sur un nouveau contrat se feront concrètes.

Le nouveau CEO de l'Union Belge devrait être nommé avant la fin de l'année. Ensuite, Domenico Tedesco devrait rapidement être fixé concernant un nouveau contrat - une simple formalité, mais le Nieuwsblad précise que le sélectionneur n'est pas spécialement attaché à une prolongation avant l'Euro 2024. On sait cependant que c'est souvent la méthode privilégiée par l'Union Belge. Affaire à suivre...