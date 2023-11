Le secret de l'Union Saint-Gilloise ? "La majorité des autres équipes se serait séparée d'un élément comme moi"

Guillaume François joue très peu à l'Union Saint-Gilloise. Mais il n'en garde pas moins un rôle important au sein du noyau.

64 minutes en championnat, 6 en Coupe de Belgique, 0 en Coupe d'Europe (il ne figure pas sur la liste européenne de l'Union) : voici le bilan de Guillaume François au Parc Duden depuis le début de saison. Mais son influence ne se limite pas à ses apparitions sur le terrain.

Interrogé par la Dernière Heure, le natif de Libramont que l'Union réfléchit différemment des autres : "Cet été, la majorité des équipes se serait séparée d’un élément comme moi avec si peu de temps de jeu en championnat et après avoir été sorti de la liste européenne. Mais l’Union a compris qu’il fallait autre chose que des titulaires pour qu’un groupe vive bien".

Malgré l'intérêt du RWDM, Guillaume François est resté et contribue à la bonne dynamique du noyau en reboostant certains joueurs : "Dans certains clubs du top belge, il y a trop de titulaires potentiels et cela affecte inévitablement l’ambiance générale. Sans me jeter de fleurs, je pense qu’il est important d’avoir des joueurs comme moi qui jouent ce rôle de l’ombre à fond". Le latéral droit pense d'ailleurs finir sa carrière au club avant d'y occuper un nouveau poste.