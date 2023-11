Hendrik van Crombrugge revient sur son éviction d'Anderlecht : "Certains dirigeants n'ont pas protégé les intérêts du club"

Placardé au Sporting d'Anderlecht, Hendrik Van Crombrugge n'a pas eu d'autre choix que de devoir se trouver un nouveau club cet été. Il a alors signé au Racing Genk.

Cantonné à un rôle de remplaçant derrière Maarten Vandevoordt, Hendrik Van Crombrugge attend patiemment son tour. Dans le même temps, il se montre important pour le vestiaire de Genk.

Invité par la RTBF, le gardien de but est revenu notamment sur la fin de son histoire à Anderlecht, où il a été placardé au profit de Bart Verbruggen. "Si je me suis senti trahi à Anderlecht ? Par certaines personnes, oui… J’ai eu le tort de dire les choses en voulant protéger le groupe joueurs, le club et ses supporters... et certains ne me l’ont pas pardonné. Je pense aussi que certains dirigeants n’ont pas protégé les intérêts du club."

Van Crombrugge se lâche sur le Sporting d'Anderlecht

"Avec le recul, je pense surtout avoir été naïf. Mais je reste fidèle à mes valeurs et à mes principes : je sais que si, un jour, je dois retourner à Anderlecht, la plupart des gens m’y accueilleront les bras ouverts", a-t-il continué. "Si on m’a menti sur les moyens financiers du club ? Je ne dirais pas ‘menti’, je dirais plutôt ‘bien camouflé’ : ce sont des techniques de négociation et de communication. Disons qu’on ne m’a pas tout dit… Car après, quand j’ai vu tous les joueurs qu’ils ont recruté, j’ai bien dû constater qu’il y avait de l’argent."

Van Crombrugge souhaite le meilleur au RSCA. "De toute façon, j’ai toujours dit que Brian Riemer et Jesper Fredberg réussiraient si on leur garantissait trois choses : du temps, de l’argent et qu’on empêche certaines personnes d’interférer dans le sportif. Qui ? Certaines personnes…", a-t-il conclu.