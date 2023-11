🎥 Retour gagnant pour Yari Verschaeren (décisif), les RSCA Futures corrigent le leader !

Suite et fin de la 13e journée de Challenger Pro League pour ce samedi, avec deux rencontres programmées en soirée dont un déplacement des Futures à l'Elindus Arena.

Zulte Waregem - RSCA Futures

Les jeunes Mauves se déplaçaient chez le leader Zulte Waregem, qui reste sur une défaite à domicile face à Ostende. Yari Verschaeren signait son grand retour avec un assist pour Nilson Angulo (27e), dont la finition était parfaite. Sa frappe enroulée faisait mouche et mettait les Bruxellois aux commandes.

Après l'égalisation de Vossen (29e), Lissens (34e) remettait le Sporting aux commandes avant que Rommens (41e) n'égalise à nouveau. Mais les Futures n'en restaient pas là et Monticelli (54e) permettait aux Mauves de prendre l'avantage pour la troisième fois de la partie.

Verschaeren a pour sa part joué une bonne heure avant de céder sa place à Anas Tajaouart. Le Sporting enfonçait le clou en fin de partie, Degreef (83e) puis Angulo à nouveau (85e) s'illustraient pour emporter une belle et spectaculaire victoire 2-5 sur la pelouse du leader, qui pourrait désormais être dépassé au classement par le Beerschot (qui accueille Liège demain).

Francs Borains - Deinze

Le Vénézuélien Teo Quintero (84e) a inscrit l'unique but de la rencontre en fin de partie, qui permet à Deinze de repartir avec les trois points. Les Borains ne quittent pas le bas du classement, après avoir concédé une seconde défaite de suite, et avant deux déplacements consécutifs à Dender puis à Liège.

Club NXT - Ostende

Un peu plus tôt, les jeunes Brugeois et Ostende partageaient la mise au terme d'un nul spectaculaire (3-3), avec des buts brugeois de Victor Barbera (12e), Homma (66e) et Vermant (90e+1), alors que pour les Côtiers, Tanghe (45e), Willems 78e, csc) et Pérez (90e+7) étaient les buteurs.