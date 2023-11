La capitale à l'honneur, le Standard bien représenté : voici notre équipe de la 15e journée !

Voici notre dernière équipe de ce premier tour. La passe décisive de Jan Vertonghen est récompensée, tout comme la bonne prestation de Nathan Ngoy. Buteurs, Puertas et Kawabe font également partie de nos joueurs sélectionnés.

Gardien

Le RWDM a peut-être perdu, mais ce n'est absolument pas la faute de Théo Defourny. Avec quelques bons arrêts sur des tentatives de Vazquez et Raman, entre autres, il a longtemps maintenu les Bruxellois en course dans le duel avec leur grand voisin. Son nom a été longuement scandé par les supporters visiteurs.





Défenseurs

Inébranlable comme depuis le début de la saison, Watanabe a sorti une grosse prestation contre l'Union. Il est accompagné de Jan Vertonghen, passeur décisif depuis le... flanc gauche pour le but de la victoire signé Luis Vazquez, et une nouvelle fois excellent défensivement.

Nathan Ngoy complète ce trio défensif. L'arrière central de 20 ans monte en puissance, semaine après semaine. Il est l'un des meilleurs liégeois depuis le début de saison, et sa prestation a permis au Standard de ne pas encaisser de but ni de concéder trop d'occasions contre Genk.

Milieux de terrain

Footballeur très moderne, Felix Lemaréchal a été l'homme à tout faire du Cercle de Bruges contre Eupen. Duels, capacité de course et profondeur, la panoplie y était pour le jeune Français (20 ans) prêté par Monaco.

Omniprésent avec un but et une passe décisive pour enterrer Courtrai, Rob Schoofs fait également partie de cette équipe de la semaine, tout comme Jarne Steuckers. Buteur contre l'Antwerp, il aurait pu compter l'une ou l'autre passe décisive si ses attaquants n'avaient pas manqué de justesse dans le dernier geste.

La seule réalisation de la victoire du Standard contre Genk est venue des pieds d'Hayao Kawabe, auteur d'une magnifique reprise du pied droit. La cinquième fois que le Japonais trouve le chemin des filets cette saison, pour le plus grand bonheur des supporters liégeois.

Pour compléter ce milieu de terrain, impossible de passer à côté de la prestation de Cameron Puertas. Son but a sauvé l'Union à la Ghelamco Arena, l'ensemble de son match a empêché un Julien De Sart très en vue de marcher totalement sur l'eau.

© photonews

Attaquants

Pas évident de trouver deux attaquants pour cette équipe de la semaine, tant ce sont les milieux de terrain qui se sont majoritairement mis en lumière offensivement. On note tout de même le but important de Ferran Jutgla pour offrir la victoire à Bruges sur la pelouse d'OHL, et la passe décisive d'Aboubakary Koita pour le partage du STVV contre l'Antwerp.

Notre équipe de la semaine (3-5-2) : Defourny / Vertonghen, Watanabe, Ngoy / Lemaréchal, Schoofs, Steuckers, Puertas, Kawabe / Koita, Jutgla