Situation impardonnable à l'Union : les féminines forcées de jouer... sans leurs équipements !

Depuis longtemps et encore plus depuis son retour dans le monde professionnel, l'Union se veut comme un club inclusif et ouvert à tous. Mais en réalité, les joueuses de l'équipe première n'auraient pas encore reçu leurs équipements pour la saison... à la fin du mois de novembre.

Ce lundi, Alexandre De Meeter (responsable de la communication de l'Union entre 2016 et 2022) et Thomas Otuszewski (entraîneur de la section féminine de l'Union Saint-Gilloise entre 2021 et 2023) étaient les invités de l'émission "Judaïca", qui est revenue sur ce week-end de 15e journée de Jupiler Pro League. Les deux hommes ont notamment évoqué la sortie controversée du CEO Unioniste Philippe Bormans dans Het Laatste Nieuws. "L'année dernière, un grand club de notre pays a proposé à 17 de nos jeunes joueurs de le rejoindre. Ce club a une éducation de haut niveau et travaille avec des internats. Mais est-ce vraiment l'intention de lancer un 'trafic' d'enfants ?" Invaincu lors de ses deux saisons sur le banc de l'équipe première féminine de l'Union, Thomas Otuszewski est arrivé avec une déclaration bien marquante. "Philippe Bormans se compare au Standard et à Anderlecht, mais je vais être gentil et lui donner quelques axes de progression. Dans les packs d'équipements à donner, il serait peut-être temps de les donner aux joueuses de l'équipe première de la section féminine." Une déclaration lourde de sens, alors que l'on arrive à la fin du mois de novembre, avec des températures négatives, et que l'Union s'est toujours revendiquée comme un club inclusif et ouvert à tous. Les joueuses de l'Union n'ont donc pas encore reçu leur pack d'équipements complets de la saison. Une situation impardonnable pour un club professionnel.