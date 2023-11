Les dessous brumeux du départ de Vincent Mannaert au Club de Bruges : "Des tensions..."

C'est la grosse information nous venant du Club de Bruges : Vincent Mannaert quittera ses fonctions en tant que CEO à la fin de la saison.

Mannaert a déjà annoncé qu'il restera en poste jusqu'à la fin de cette saison. Mais pourquoi ce départ soudain ?

"Une combinaison de facteurs", a expliqué Mannaert à Het Laatste Nieuws. "J'ai vécu beaucoup de choses au fil des ans. Si, à un moment donné, vous remarquez que l'appétit n'est plus là, vous devez faire une bonne analyse et être honnête avec vous-même. C'est la fin d'un chapitre."

Vincent Mannaert s'explique sur sa décision de quitter le poste de CEO au Club de Bruges

"Je veux terminer la saison et passer le flambeau. Sans passion et sans volonté, on ne peut pas faire ce métier aussi longtemps. Lorsque vous prenez une telle décision, quelque chose vous échappe. J'ai maintenant encore plus d'énergie pour donner le meilleur de moi-même pendant encore six mois", a-t-il poursuivi.

Mannaert a également été confronté à des problèmes d'alcool. Est-ce que cela a aussi quelque chose à voir avec cette décision ? "En ce qui concerne mes problèmes personnels, nous en avons parlé il y a quelque temps. J'ai pris les mesures nécessaires et je continue à le faire. J'ai bien évolué dans ce domaine. Des tensions sont apparues à ce sujet, mais, encore une fois, nous en avons toujours parlé avec maturité."