🎥 13 cartes jaunes, une première défaite et une qualification compromise

Le match entre la Fiorentina et Genk aura été dramatique de bout en bout. Mais à la fin, ce sont les Italiens qui ont le sourire.

Au Stade Artemio-Franchi, on a vite compris que le football passerait par moment à l'arrière-plan durant ces 99 minutes de tension et de nervosité entre la Fiorentina et Genk. Wouter Vrancken l'a d'ailleurs vite compris, sortant Alieu Fadera deux minutes avant la mi-temps pour protéger son joueur d'une deuxième carte jaune qu'il semblait réclamer à cor et à cri. Les deux entraîneurs étaient d'ailleurs tous deux avertis dès la mi-temps.

Et pourtant, des bons joueurs, il y en avait sur la pelouse. Notamment du côté limbourgeois avec un Joris Kayembe très inspiré sur l'ouverture du score juste avant le repos. Le match était lancé et voyait la Viola égaliser dans le temps additionnel.

