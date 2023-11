La nouvelle grosse décision de John Textor

L'homme fort du RWDM et de Lyon a pris une lourde décision. Son entraîneur n'aura pas tenu jusqu'au bout de la saison.

L'Olympique lyonnais vit une des saisons les plus difficiles de son histoire avec sept points sur 36 et une 18e et dernière place en championnat à cinq longueurs du premier non-relégable.

Les dernières rumeurs évoquaient un licenciement de Fabio Grosso et cela serait désormais officiel, selon L'Equipe. Arrivé le 18 septembre, l'entraîneur italien prend la porte deux mois et demi plus tard avec un bilan de quatre défaites, deux partages et une victoire.

John Textor, patron de l'OL et du RWDM, aurait donc pris la décision de renvoyer Grosso chez lui. Pierre Sage, directeur du centre de formation, prend les commandes de l'équipe première en attendant la nomination d'un nouveau T1.