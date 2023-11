Le coefficient UEFA de la Belgique pourrait bien s'envoler

La qualification ne sera pas acquise pour tout le monde jeudi soir. Mais l'hiver européen des clubs belges se profilent bien en Conference League.

Si on oublie le parcours raté de l'Antwerp en Ligue des champions, le coefficient UEFA de la Belgique pourrait bien avoir un boost dans les prochaines semaines.

En effet, malgré la grosse interrogation concernant l'Union en Europa League, les trois clubs belges présents en Conference League pourraient faire la différence.

Bruges et Gand (presque) avec déjà un pied au prochain tour

Ainsi, le FC Bruges, lui, est déjà assuré de sa qualification au prochain tour depuis la quatrième journée mais il va surtout viser la première place du groupe afin de s'éviter les tracas du tour de barrage face aux troisièmes de l'Europa League.

La Gantoise pourrait décrocher sa qualification en cas de victoire face à Luhansk ce jeudi soir avec une première place acquise en cas de défaite de Tel Aviv à Breidablik.

Enfin, Genk est l'équipe qui devra batailler le plus et qui ne pourra pas encore se qualifier jeudi. Avec six points et une troisième place, les Limbourgeois sont à deux longueurs de la Fiorentina mais à égalité avec Ferencvaros. Il faudra impérativement gagner face aux Italiens jeudi soir.

Dans tous les cas, deux voire trois équipes belges au prochain tour de la compétition permettrait de s'offrir un sérieux boost au niveau du coefficient UEFA.