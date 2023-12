🎥 La réponse parfaite de Gift Orban aux critiques et à Hein Vanhaezebrouck

La Gantoise s'est imposée facilement face au Zorya Luhansk. Le 3-0 a été marqué par un certain Emmanuel Gift Orban. Le Nigérian a ainsi répondu aux critiques et aux doutes qui pÚsent sur lui.

Le week-end dernier, Hein Vanhaezebrouck avait fait monter Gift Orban dans les dernières minutes et l'avait critiqué, mais jeudi, il a été titularisé contre le Zorya Luhansk en Conference League. Juste avant l'heure de jeu, le Nigérian a remercié la confiance accordée par son coach en inscrivant le 3-0.

Gift Orban s'est alors empressé de fêter l'événement à sa manière. "Sssst, bla bla bla, calme calme", a-t-il déclaré mot pour mot et avec des gestes en direction de la caméra située derrière le but. Une réponse claire à tout ce qui a été dit et écrit sur lui ces dernières semaines.

© photonews

Orban est-il difficile à gérer, est- cequ'il représente un danger potentiel à long terme pour l'esprit de groupe ? Tout cela peut être mis en perspective. De plus, son but contre le Zorya Luhansk signifie que le Nigérian est désormais le meilleur buteur de la Conference League.

"Combien de buts Gift Orban a-t-il déjà marqués cette saison ? demandait dimanche Vanhaezebrouck. La réponse est douze : trois en championnat, quatre dans les tours préliminaires de la Conference League et déjà cinq dans la phase de groupe.

Gift Orban 💙 Europees voetbal pic.twitter.com/Da1YLI8fHo — Play Sports (@playsports) November 30, 2023