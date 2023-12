Bruges trop fort ou le Besiktas trop faible ? La réponse gênée d'un Brugeois

Le Club de Bruges n'a fait qu'une bouchée du Besiktas ce jeudi soir en Conference League. Les Blauw en Zwart se sont largement imposés sur le score de 0-5.

Après cette éclatante victoire, c'est Maxime De Cuyper qui s'est présenté en zone mixte. Le jeune Brugeois ne boudait pas son plaisir.

"C'est incroyable ce qu'on a fait ici ce soir. Je pense que personne ne s'attendait à gagner 0-5 aujourd'hui. Même pas nous. C'est vraiment une soirée folle", a expliqué De Cuyper au micro de la RTBF.

Bruges a pris directement Besiktas à la gorge. "On voulait jouer vers l'avant. On jouait avec un pressing haut, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de joueurs rapides devant. On voulait essayer de presser le plus haut possible."

"Si c'est Bruges qui a été très fort ou Besiktas très faible ? Je pense que c'est un peu des deux. On doit se concentrer sur nous-mêmes. Et de notre côté, c'était un bonne prestation", a continué De Cuyper, un peu gêné par cette question.