Titulaire à l'Euro ? En concurrence pour sa place, ce Diable Rouge affole les compteurs

Le Diable Rouge a déjà réalisé 12 passes décisives depuis le début de la saison. Le plus haut total de la bande à Tedesco.

Après la saison de l’explosion, Johan Bakayoko connaît celle de la confirmation. Déjà presque devenu inévitable dans la sélection de Domenico Tedesco, le jeune Diable Rouge acquiert progressivement le même statut en club, du côté du PSV Eindhoven.

Petit à petit, l’ailier droit prend une place de plus en plus importante et le prouve. Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Johan Bakayoko a inscrit 4 buts et délivré 12 passes décisives, le meilleur total pour un international belge.