🎥 Anthony Limbombe remet ça contre les RSCA Futures

Beveren encha√ģne contre les RSCA Futures, gr√Ęce √† Anthony Limbombe, les U23 de Bruges privent Deinze d'une bonne op√©ration.

Il avait inscrit son premier doublé de la saison la semaine dernière pour permettre à Beveren de s'imposer contre Dender, il a remis le couvert contre les RSCA Futures samedi soir. Anthony Limbombe a ouvert le score à la 72e minute de jeu et il a doublé la mise un quart d'heure plus tard.

Les Waeslandiens s'imposent 0-2, enchaînent une deuxième victoire de rang et un sixième match sans défaite en championnat et continuent leur remontée au classement: Beveren s'installe à la septième place et revient à trois petits points du podium. Les RSCA Futures sont neuvièmes, un point derrière leur adversaire du jour.

Le Club NXT renverse Deinze

Dans l'autre rencontre de la soirée, Deinze a loupé le coche. Les Flandriens ont mené contre le Club NXT pendant trois minutes grâce à un but de Lemoine, avant de se faire renverser dans la dernière demi-heure. Amine El-Taibi, Benjamin Faraas et Sem Audoor ont inscrit les buts de la victoire pour Bruges (1-3).

Au classement, Deinze reste à la troisème place, mais pointe à trois points de Zulte et à six du Beerschot, qui a un match de retard. Le Club NXT est sixième avec 20 points, comme Beveren.