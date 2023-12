Coup d'arrêt pour les U23 du Standard contre Zulte Waregem

Après deux victoires consécutives, une défaite face à un candidat à la montée. Les U23 du Standard ont pourtant mené avant de se faire renverser par Zulte Waregem.

Sous les ordres de Reginal Goreux, le SL16 avait aligné deux victoires (contre Genk et le Lierse) pour la toute première fois en Challenger Pro League, ce samedi, les jeunes Rouches ont cédé face à Zulte Waregem.

Les Liégeois avaient pourtant bien démarré la rencontre, en ouvrant le score par Samy Tory dès le quart d'heure de jeu. Mais Dylan Demuynck a égalisé pour les visiteurs juste avant la pause et Zulte Waregem a fait la différence en seconde période via Alessandro Ciranni et Abdoulaye Traoré (1-3).

Grâce à ce succès, Zulte Waregem, deuxième, revient à trois points du Beerschot. Le SL16 reste lanterne rouge, avec un petit point de retard sur Seraing et les Francs Borains.