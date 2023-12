Héros du match, il est heureux... d'avoir été remplacé

Ce dimanche, et après quatre rencontres sans victoires, STVV s'est imposé sur la pelouse de MAlines, alors que ces derniers avaient retrouvé des couleurs depuis la venue de Besnik Hasi.

STVV a remporté la victoire 0-2 contre le KV Malines. Aboubakary Koita a inscrit le premier but, mais pour une fois, il était content d'avoir été remplacé.

"En première mi-temps, ça allait malgré le froid, mais en seconde période, c'était trop. Heureusement, ils m'ont remplacé, je n'en pouvais plus", a plaisanté l'attaquant sur Sporza. STVV a finalement réalisé une performance solide. "Nous avons mérité cette victoire. J'aurais pu en ajouter deux ou trois de plus, mais ça n'a pas marché. Quand le ballon restait coincé dans la neige, nous espérions que le match se termine au plus vite."

Mercredi, STVV sera confronté à un défi de taille. En effet, dans la Coupe de Belgique (Croky Cup), l'équipe affrontera La Gantoise.