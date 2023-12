"Il a le niveau pour ça" : le grand retour pour cet éternel oublié des Diables Rouges ?

Albert Sambi Lokonga ne vit pas des moments faciles en Premier League. Mais son frère Paul-José Mpoku ne désespère pas de le voir revenir à son meilleur niveau.

Paul-José Mpoku a beau avoir quitté la Belgique pour la Corée du Sud, il suit toujours de très près le football belge et notamment la situation de son frère Albert Sambi Lokonga, prêté à Luton par Arsenal et actuellement sur une voie de garage chez les promus

"N'oubliez pas qu'il est passé d'Anderlecht à Arsenal. Un grand pas. Et il a joué là-bas, des matches importants, même. On ne l'a pas assez souligné", déclare Mpoku dans Het Nieuwsblad.

Selon Mpoku, Lokonga est parfois un peu trop gentil. "Dans le football, on court le risque de se faire abuser. L'entraîneur en a choisi d'autres, après quoi il a été prêté à Crystal Palace. Là aussi, il a joué quelques gros matchs. Jusqu'à ce que son entraîneur, Patrick Vieira, soit parti et que son successeur ne le laisse pas jouer. C'est la vie".

Cette saison a également été difficile, en partie à cause des blessures. "On apprend de cela aussi. En ce qui me concerne, ce n'est pas une question de qualité. J'espère qu'il retrouvera la forme, qu'il pourra jouer des matches et qu'il reviendra en équipe nationale. Il a le niveau pour cela". Pour l'heure, son historique avec les Diables Rouges se résume à un quart d'heure en Estonie en 2021.