Les révélations de Thorgan Hazard sur son transfert à Anderlecht : "Une grande différence avec Dortmund"

Thorgan Hazard a décidé de quitter le Borussia Dortmund cet été et de signer au RSC Anderlecht; Dans une interview accordée à RTL Sports, il explique les raisons de ce choix.

"Je ne me sentais plus vraiment aimé à Dortmund, et les gens ne croyaient plus vraiment en moi", explique Thorgan Hazard. "C'est aussi le fait d'avoir reçu beaucoup de messages, comme : 'Viens au Sporting, tu seras bien chez nous'. Il y aussi eu le discours de la direction d'Anderlecht, qui m'a vraiment montré beaucoup d'envie. J'avais envie de revenir en Belgique, à 30 ans. J'avais aussi envie de reprendre du plaisir, parce que c'est vrai que sur les dernières années, c'était un peu compliqué."

Hazard a ainsi été séduit par les fans d'Anderlecht, qui l'ont accueilli chaleureusement. "L'une des raisons pour lesquelles j'ai signé à Anderlecht, c'est que j'ai reçu beaucoup de messages avant même que je n'ai signé. Dès le premier match, j'ai senti que tout le monde était content que je sois là. C'était vraiment une grande différence par rapport à Dortmund à la fin, où c'était un peu plus compliqué. Je suis très reconnaissant pour ça."