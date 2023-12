Laurent Henkinet titulaire en Coupe de Belgique ? Carl Hoefkens sème le doute

Après la victoire contre Harelbeke, Laurent Henkinet avait confirmé être le titulaire pendant toute la campagne de Coupe de Belgique. Carl Hoefkens a tenu à relativiser cette information.

Bonne nouvelle pour le Standard et son entraîneur, qui récupèrent l'intégralité de leurs éléments pour le double Clasico à venir contre le Sporting d'Anderlecht. "Il n'y a pas d'absent, tout le monde est fit. On doit encore voir qui est prêt physiquement à jouer la rencontre ou à la commencer. Mais au niveau des blessures, tout est rentré dans l'ordre" a confirmé Carl Hoefkens en conférence de presse.

Bonne nouvelle pour le Standard : tout le monde est fit pour le double Clasico



"On va voir physiquement qui est apte à commencer le match, mais au niveau des blessures tout est en ordre" a déclaré Carl Hoefkens en conférence de presse #ANDSTA — Loïc Woos (@LoicWoos) December 5, 2023

"Ce sont deux matchs très importants. Ce genre de matchs est toujours spécial, peu importe la forme du moment. C'est un match avec beaucoup d'intensité, on doit être prêt pour ça. La grande différence est qu'à la maison, on ne doit pas se préparer mentalement car les supporters sont là pour nous. En déplacement, les supporters n'applaudissent pas si on fait quelque chose bien, donc on doit trouver les ressources seuls."

© photonews

Le Standard est une équipe jeune, ce qui peut en partie expliquer la difficulté qu'ont les Liégeois à prendre des points à l'extérieur, notamment contre les cadors du championnat.

"Ce sont des bons matchs pour apprendre. Mais bien sûr, il faut apprendre en prenant des résultats. Un jeune peut se permettre des petites erreurs, mais c'est important de savoir qu'on joue pour ces 'money-time'. C'est aussi en mettant de la pression sur un jeune qu'on l'aide à s'améliorer."

Laurent Henkinet titulaire contre Anderlecht ? Ce n'est pas si sûr...

Après la victoire contre Harelbeke, Laurent Henkinet avait déclaré en zone mixte avoir reçu la confirmation de Carl Hoefkens qu'il serait le titulaire durant toute la campagne de Coupe de Belgique, même si le Standard rallie le Stade Roi Baudouin. Le T1 des Rouches a tenu à relativiser cette information.

« J’ai parlé avec Laurent. Entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Rien n’est certain concernant les positions. Je sais qu’Arnaud veut aussi jouer et c’est très important. Tout le monde doit montrer à l’entraînement ce qu’il peut faire en match, et j’établis une équipe par rapport à ça. Personne n'est certain de jouer un match. Absolument personne, et c'est aussi le cas pour Laurent. »