Les autorités prennent une mesure forte avant le double Clasico Anderlecht - Standard

Le RSC Anderlecht accueillera le Standard deux fois cette semaine. Des rencontres très attendues par les nombreux fans qui se déplaceront au Lotto Park.

Ces deux Clasico entre Anderlecht et le Standard seront soumis à des mesures de sécurité renforcée. Comme l'explique un article de la Dernière Heure, le bourgmestre d'Anderlecht - sur ordre de la police - a décidé d'interdire les bouteilles en verre et les canettes dans les cars du supporters du Standard qui feront le déplacement jeudi et/ou dimanche.

L'objectif est ici de prévenir les affrontements entre les supporters des deux camps, comme lors du match aller en octobre dernier ou lors de la rencontre la saison passée au Lotto Park, où les South Leaders avaient lancé des pétars vers les fans du Standard et que les deux camps s'étaient ensuite affrontés sur un parking.

Des mesures de sécurité renforcées à Anderlecht - Standard

Philippe Boucar, commissaire de la zone de police Bruxelles-Midi, s'est expliqué en ces termes : “À l’issue des deux rencontres précédentes au Parc Astrid, des bouteilles ont été lancées par-dessus les clôtures. Résultat : des véhicules dégradés et des policiers visés. Les supporters savent quand même tenir le temps du déplacement sans boire une bière ? Et d’ailleurs, un supporter qui n’est pas imbibé d’alcool n’est-il pas plus conscient des dangers que constituent les jets de bouteille ?"

"Je ne suis pourtant pas contre le fait de boire un verre sans exagération. Mais j’ai un problème quand on balance des bouteilles sur des voitures et sur des policiers. Je sais que c’est le comportement d’une partie des supporters qui engendre des mesures contraignantes pour tous. Mais que dois-je faire ? Laissez faire sans réagir ?”