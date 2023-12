Un routinier met un peu plus de pression sur le Club de Bruges et Ronny Deila

Le Club de Bruges affrontera Zulte Waregem mercredi lors de la Coupe de Belgique. Christian Brüls se prépare déjà pour ce défi. Il souhaite mettre la pression sur le Club.

"Comme lors du tour précédent contre le Cercle Brugge, nous n'avons rien à perdre et nous vendrons chèrement notre peau", a déclaré Brüls au Het Nieuwsblad. "Nous ne faciliterons certainement pas la tâche au Club. Je ne m'attends pas à ce qu'ils fassent beaucoup de rotations, car pour eux aussi, la Coupe est le chemin le plus court vers l'Europe."

Brüls a maintenant 35 ans, mais il n'envisage pas de s'arrêter. "Je suis toujours prêt pour l'équipe et j'aime trop ce jeu pour ralentir. J'ai récemment appris que le record d'âge en Belgique est détenu par Timmy Simons. Il avait 41 ans lorsqu'il a pris sa retraite, donc il me reste encore six ans. Long ? Eh bien, que sont six ans dans une vie humaine (rires). Tant que je me sens comme maintenant, je continuerai. Je me sens aussi en forme qu'il y a dix ans."

Le coup d'envoi entre le Club et Zulte Waregem est prévu mercredi à 20h45.