Ça se bouscule au Lotto Park : Anderlecht enchaîne les rencontres sold out

Anderlecht a vendu toutes ses places pour la double confrontation face au Standard. Ce n'est évidemment pas une surprise. Comme annoncé ce mardi, le match contre Genk, le 23 décembre prochain, est désormais sold out. En un rien de temps, comme c'est souvent le cas ces dernières semaines.

La rencontre du 27 décembre face au Cercle de Bruges se jouera très sûrement également à guichets fermés. Le RSCA a en effet annoncé que les derniers billets étaient en ligne.

Le taux d'occupation du Lotto Park ne fait qu'augmenter. De 96,6 % il y a quelques semaines, il est passé à 97,7 %. En moyenne, 21 000 personnes assistent aux rencontres, ce qui est le chiffre le plus élevé en Pro League après le Standard. Le Club de Bruges, par exemple, n'affiche qu'un taux d'occupation de 71 % cette saison.

