Et c'est déjà la fin pour Glen De Boeck

Neuf rencontres : pas plus, pas moins pour que Glen De Boeck ne prenne déjà la porte. La direction de Courtrai n'a pas voulu attendre trop longtemps.

Selon Het Laatste Nieuws, les Courtraisiens auraient décidé de remercier De Boeck au lendemain de l'élimination en Coupe alors que le match face à Westerlo doit avoir lieu vendredi.

Officialisé à la tête du KVK le 28 septembre dernier après le licenciement d'Edward Still, De Boeck n'aura pas tenu jusqu'à la trêve hivernale. Sur cette période, il aura signé une victoire, cinq défaites et deux partages en championnat et une qualification aux tirs au but face à Dender en Coupe de Belgique.