L'ancien d'Anderlecht Joshua Zirkzee aborde-t-il déjà le tournant de sa carrière ?

L'attaquant se plait à Bologne, mais il souhaite revenir en Eredivisie pour convaincre Ronald Koeman. Plusieurs clubs étaient intéressés l'été dernier.

Prêté une année au Sporting d'Anderlecht par le Bayern Munich, Joshua Zirkzee a été vendu quelques semaines plus tard à Bologne, pensionnaire de Série A, contre 8.5 millions d'euros.

Cette saison, l'attaquant néerlandais a inscrit cinq buts et délivré deux passes décisives en 14 matchs. Sous contrat jusqu'en 2026, il a déclaré "se sentir très bien en Italie" au micro de Ziggo Sport, mais pourrait être obligé de changer d'air.

En effet, l'ancien d'Anderlecht veut convaincre Ronald Koeman de le reprendre en équipe nationale néerlandaise. Mais le sélectionneur privilégie l'expérience européenne et la Ligue des Champions à la qualité du championnat.

Pour avoir toutes ses chances, Joshua Zirkzee pourrait donc retourner le plus rapidement possible en Eredivisie, peut-être même cet hiver. Il y a quelques mois, l'Ajax et Feyenoord s'étaient positionnés, sans entrer davantage dans les discussions.