Grosse tuile pour Liverpool avant de se rendre à l'Union Saint-Gilloise

La fin de saison est déjà proche pour Joel Matip. En effet, Jürgen Klopp a confirmé que son joueur souffrait d'une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou.

Une terrible blessure pour Matip et un gros coup dur pour Liverpool qui va devoir faire avec un joueur de plus à l'infirmerie.

Outre le championnat, Liverpool est également engagé en Europa League et se rendra jeudi prochain à l'Union Saint-Gilloise. Si les Reds sont certains d'accéder au tour suivant, ce seront les Saint-Gillois qui joueront leur survie dans la compétition et qui viseront la victoire pour espérer une deuxième place dans le groupe E.

