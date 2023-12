La grande différence entre Geraerts et Blessin aidera fortement l'Union dans le sprint final

Karel Geraerts n'a jamais énormément fait tourner son effectif. Tout le contraire d'Alexander Blessin, avec qui les rotations sont fréquentes... et bénéfiques.

Troisième saison de l'Union Saint-Gilloise en Jupiler Pro League et pour la troisième fois, les pensionnaires du Parc Duden se battent pour les premiers rôles. Avec trois entraîneurs différents, qui ont chacun leurs spécificités.

La saison dernière, Karel Geraerts était sur le banc, avant de prendre la route de Schalke 04 cet été. L'ancien milieu de terrain a été remplacé par Alexander Blessin, qui réalise un travail phénoménal.

Transfigurée depuis le mois de mai, avec de nombreux joueurs qui ont quitté le navire, l'Union semble encore plus forte. Plus efficace, plus tranchante et plus fraiche, pour une raison bien précise.

Les tournantes de Blessin font du bien à l'Union

C'est l'une des grosses différences entre Geraerts et Blessin : la rotation. L'entraîneur belge avait son 11 de base fixe, qu'il ne changeait presque qu'en cas de blessure, maladie ou obligation. Un système qui a fonctionné, mais qui a peut-être coûté des plumes en fin de saison.

De son côté, Blessin le martèle en conférence de presse et applique sa théorie chaque semaine : tous les joueurs du noyau sont importants, et tous les joueurs du noyau reçoivent du temps de jeu. L'Allemand laisse souffler les cadres comme Mac Allister, Vanhoutte, Puertas et Amoura sans sourciller, tout en continuant à gagner.

Chez le leader, 16 joueurs de champ ont passé la barre des 500 minutes de jeu en championnat. C'est notamment le cas du jeune Fedde Leysen, Ross Sykes et Noah Sadiki, symboles de la rotation mise en place par Blessin. Chaque joueur peut se permettre de rater quelques matchs par demi-saison, ce qui facilite la récupération.

À pareille période, la fraîcheur est plus importante que la saison dernière, on le ressent. Si Blessin et l'Union parviennent à garder cette largeur de noyau pendant l'hiver, que ça soit en termes de transferts et de blessures, les Unionistes arriveront dans les meilleures conditions pour le sprint final.