"C'était bien mieux qu'à Bruges" estime Zinho Vanheusden, revenu sur les critiques reçues par les joueurs du Standard

Le capitaine du Standard est satisfait de la réaction de ses coéquipiers après la défaite à Bruges, mais regrette évidemment l'élimination en 1/8es de finale de Coupe de Belgique.

Ce jeudi soir, le Standard a été logiquement défait sur la pelouse d'Anderlecht en 1/8es de finale de Coupe de Belgique. Menés 2-0, les Rouches ont été enterrés par la carte rouge discutable d'Isaac Price. "Il n'y a pas de VAR en Coupe, c'est bien dommage" regrettait Zinho Vanheusden après la rencontre.

Selon le capitaine, les Liégeois ont montré de belles choses. Notamment en première mi-temps, mais cela n'a pas suffi pour prendre les commandes. "On a vu le match qu'on voulait voir, il y a du mieux par rapport au match contre Bruges. On s'est créé plusieurs occasions. Nous sommes en colère et déçus de ne pas avoir gagné, mais nous devons continuer sur cette voie."

"C'est de cette manière que nous devrions jouer. Nous avons reçu beaucoup de critiques concernant nos matchs à l'extérieur. À juste titre, car ce n'était pas assez bon. Ce n'est que le début, nous sommes encore loin d'y être. "La semaine dernière à Bruges, c'était inacceptable. Pour moi y compris. Nous devons mieux jouer pour les supporters et pour le club, ils le méritent. Dimanche, nous viendrons pour gagner."

Cinq minutes avant la fin du temps réglementaire, la rencontre a été interrompue pour des incidents entre supporters. Les supporters liégeois ont envoyé des sièges dans la tribune des supporters d'Anderlecht, après que ceux-ci n'aient envoyé un fumigène dans le bloc visiteurs. "Les incidents sont très malheureux, même s'ils ne viennent pas d'un seul côté. C'est tout ce que je peux dire" a conclu Zinho Vanheusden.