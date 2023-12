Face aux critiques, Ronny Deila a trouvé la meilleure des réponses

Tout semble aller pour le mieux pour Ronny Deila au Club de Bruges. Le coach norvégien compte désormais 8 victoires lors de ses 10 derniers matchs.

Les critiques semblent déjà loin pour Ronny Deila. Qualifié pour le prochain tour en Conference League, le coach du Club de Bruges est parvenu à redresser la situation en championnat, gagnant ses deux dernières rencontres.

La victoire de ce mercredi (4-0) face à Zulte-Waregem en Coupe de Belgique n'a fait que confirmer la bonne passe des Brugeois. "Maintenant que cela va mieux, il ne s'agit plus nécessairement de moi. Habituellement, c'est à cause de l'entraîneur quand les choses se passent bien."

"J'ai travaillé dans différents clubs. Il y a toujours une période d’adaptation nécessaire. C'est un processus normal, je pense. Vous devez construire une relation avec vos joueurs et entrer en confrontation avec eux de temps en temps. Nous sommes actuellement mieux équilibrés et notre jeu offensif s'améliore également. Et surtout : nous sommes pratiquement épargnés par les blessures. C'est bon pour la concurrence", a déclaré Deila en conférence de presse, dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

Deila a connu des temps compliqués, mais n'a pas fait attention aux critiques qui pesaient sur ses épaules. "C'est la chose la plus difficile pour un entraîneur : redonner de l'énergie à son équipe quand tout est négatif. J’ai toujours dit que nous ne devrions pas nous laisser entraîner dans cette spirale négative. Tout n’était pas aussi mauvais que ce qui avait été écrit ou dit à l’époque. Tout comme aujourd’hui, tout ne va pas merveilleusement bien. Il faut garder les pieds sur terre."