Officiel : le Sporting de Charleroi présente sa nouvelle structure

Le Sporting de Charleroi a présenté vendredi soir son nouvel investisseur, David Helmer, lors d'une conférence de presse. De plus, Fabien Debecq se verra attribuer un rôle plus actif. La priorité de la nouvelle direction sera d'élaborer un nouveau plan stratégique pour le club.

Le Sporting de Charleroi accueille un nouvel investisseur : David Helmer. Helmer a été présenté à la presse vendredi soir par Mehdi Bayat et Fabien Debecq. Bayat a reconnu selon ses propres termes que le club avait besoin d'une augmentation de capital et a choisi de vendre une participation minoritaire dans le club. L'arrivée de Helmer pourrait représenter une augmentation de capital d'environ 6 millions d'euros pour les Zèbres.

David Helmer était le cerveau derrière Helmer Scientific. L'entreprise est un acteur majeur dans le domaine de l'équipement de laboratoire à l'échelle mondiale. En mai de cette année, Helmer a cédé l'entreprise et a fondé le groupe Catalytik : un groupe d'investissement axé notamment sur le sport, mais également sur la distribution alimentaire et l'immobilier. Selon ses propres dires, Helmer sera un "associé silencieux". En d'autres termes, il ne sera pas impliqué dans la gestion quotidienne du club.

En plus de l'arrivée de Helmer, une implication plus active de Fabien Debecq a été annoncée lors de la conférence de presse. Ces dernières années, son engagement avait diminué en raison d'un manque de temps. Maintenant, l'objectif est que Mehdi Bayat soit un peu soulagé dans la gestion du club, non pas tant sur le plan sportif, mais dans le fonctionnement général du club.

La priorité de la nouvelle direction est de travailler dans les mois à venir sur l'élaboration d'un nouveau plan stratégique. Le centre d'entraînement de Marcinelle devrait être prêt en 2024, mais le projet du nouveau stade semble également être une priorité dans cette perspective.