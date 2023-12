Le public du Mambourg n'a pas apprécié : "Les sifflets sont exagérés"

Felice Mazzù a bien vu son équipe perdre contre l'Union, mais il insiste sur le fait que l'adversaire était de qualité. Il condamne aussi les sifflets du Mambourg.

"L'écart de qualité avec l'adversaire a été déterminant. Nous sommes bien rentrés dans le match, nous étions meilleurs qu'eux au début, mais ce but, cette erreur... nous avons déjà discuté de ce genre de situation. Malgré cela, ce n'était pas si mal. Les gars n'ont pas abandonné. Le public est exigeant envers les joueurs, la défaite est là, mais nous encaissons trop de buts dans les moments cruciaux", assure Felice Mazzù après la rencontre.

"Je trouve que les sifflets sont durs. Lorsque les joueurs font des efforts et se donnent à fond, il est parfois important de comprendre que l'adversaire est tout simplement meilleur, même s'ils n'ont pas été supérieurs pendant tout le match. Nous avons eu une occasion de marquer avec Heymans, mais le début de la seconde période a un peu plombé nos chances. Cependant, sur le plan de la volonté, rien ne peut leur être reproché."

Felice Mazzù se refuse à voir le négatif et préfère le verre à moitié plein : "Il y a des aspects positifs à retenir. Nous avons affronté la meilleure équipe du championnat belge. Tant que mes joueurs ont cette envie et se créent des opportunités... Oui, nous manquons parfois d'efficacité, et nous leur offrons deux buts trop facilement, mais je n'ai pas vu mon groupe abandonner."

Ce groupe ne devra pas non plus abandonner car dans une semaine, c'est un déplacement au Standard qui attend les Zèbres.