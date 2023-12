Vertonghen classé aux côtés de Cristiano Ronaldo et de Benzema

Le joueur du Sporting d'Anderlecht est l'un des joueurs les plus utilisés en 2023. Il reste cependant juste derrière Ronaldo.

Il semble pourtant rare mais donc pas impossible de mettre Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Jan Vertonghen dans un classement. Mieux encore : le Belge est devant le Français et a même décroché la deuxième place.

L'Observatoir du football CIES a publié un classement des joueurs de 36 ans et plus qui ont été le plus utilisé durant ces 365 derniers jours. En numéro 1, on retrouve l'inépuisable Cristiano Ronaldo avec 4.267 minutes pour Al Nassr soit 39 de plus que... Jan Vertonghen du côté d'Anderlecht !

Dans ce classement, on retrouve aussi Karim Benzema, Lionel Messi ou encore Luka Modric mais aucun de ces joueurs n'est sur le podium. La troisième place est prise par Juraj Kucka du Slovan Bratislava.