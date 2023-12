🎥 Quel scenario pour l'Antwerp ! Arthur Vermeeren ouvre la voie, le Barca défait au Bosuil !

Soirée riche en émotions pour l'Antwerp qui bat le FC Barcelone 3-2. De quoi quitter l'Europe la tête haute.

L'Antwerp assuré de terminer dernier, le FC Barcelone presque certain de terminer premier : les jeux étaient déjà faits avant cette ultime affiche du groupe H. Et pourtant, le Bosuil a vécu une soirée historique : les Anversois ont sauvé l'honneur en battant le Barca sur le score de 3-2, leurs premiers points dans cette Ligue des Champions.

Après à peine 75 secondes, Arthur Vermeeren profitait d'un bon pressing de ses équipiers face à des Catalans la tête ailleurs. 1-0 et déjà un record pour Vermeeren qui remplace Paul Van Himst comme plus jeune buteur belge en Ligue des Champions à 18 ans, 11 mois et 3 jours.

Arthur Vermeeren ouvre le score contre le FC Barcelone. C'est le 1er but de sa carrière en Ligue des Champions ! ūüöÄ #RTLsports pic.twitter.com/vYH8tyCAfv — RTL sports (@RTLsportsbe) December 13, 2023

Menant à la marque, c'est...sur contre-attaque que le Great Old s'est fait punir sur l'égalisation catalane. Mal positionnée sur une reconversion défensive liée à un corner, l'Antwerp se faisait surprendre par Ferran Torres.

En début de seconde période, le Bosuil a ensuite rugi sur un but justement annulé de Vincent Janssen pour cause de hors-jeu avant un carton rouge de Sergi Roberto annulé par le VAR. Janssen voyait finalement un nouveau but validé pour permettre à l'Antwerp de mener 2-1, à nouveau grâce à un pressing très agressif sur la défense.

De quoi offrir la victoire à l'Antwerp ? Non, car dans le temps additionnel, Ritchie De Laet concédait un stupide coup-franc dont Barcelone profitait pour égaliser. Sauf que dans la foulée, alors que le supporters anversois accusaient encore le coup, la défense catalane offrait un nouveau cadeau. Le Bosuil chavirait alors devant la course de George Ilenikhena qui tuait le match d'un petit ballon piqué. L'Antwerp aura attendu la dernière journée pour s'offrir une victoire de prestige.