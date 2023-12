Charleroi privé d'un titulaire indiscutable pour le choc wallon contre le Standard

Felice Mazzù n'a pas l'habitude de grandement modifier son 11 de base. Il va cependant devoir le faire, puisque Stelios Andreou est suspendu pour affronter le Standard.

Felice Mazzù ne dispose pas d'un énorme noyau à sa disposition et doit composer avec les moyens du bord. L'ancien coach d'Anderlecht et de l'Union doit d'ailleurs souvent aligner des équipes sans le moindre joueur belge, faute de moyens. L'entraîneur de Charleroi n'a pas l'habitude de grandement modifier son 11 de base et aime se reposer sur les mêmes habitudes.

Il va cependant devoir le faire, lors du choc wallon contre le Standard prévu ce samedi soir. En effet, le T1 des Zèbres sera privé d'un titulaire indiscutable en défense et va devoir réviser sa copie.

Averti pour la cinquième fois contre l'Union la semaine dernière, Stelios Andreou est suspendu et manquera le déplacement à Sclessin. Le Chypriote n'a manqué qu'un match cette saison, contre... le Standard, lors de la troisième journée. Pas de retrouvailles donc avec son compatriote, Kostas Laifis.