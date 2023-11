Zéro : le chiffre étonnant de Charleroi face à Gand

Face à La Gantoise, Felice Mazzù a aligné un onze de base sans Belge. Il l'avait déjà fait la semaine précédente.

Face à La Gantoise, Felice Mazzù avait décidé d'aligner Koffi, Knezevic, Marcq, Andreou, Rogelj, Ilaimaharitra, Zorgane, Dragsnes, Guiagon, Dabbagh et Stulic dans son onze de base. Soit zéro Belge sur le terrain du côté carolo lors du coup d'envoi donné par Jonathan Lardot.

Un chiffre étonnant mais qui n'est pas surprenant puisque le technicien des Zèbres avait déjà aligné un onze sans Belge la semaine dernière face à Eupen.

Six Belges étaient cependant sur le banc puisque le réglement l'exige et deux d'entre eux sont montés au jeu : Daan Heymans et Antoine Bernier.