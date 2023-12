Mehdi Bayat sur le projet de nouveau stade : "On construit à Tchernobyl"

Le Sporting de Charleroi est toujours occupé à tenter de concrétiser son nouveau projet de stade. Dans une interview accordée à la RTBF, le président Mehdi Bayat s'est exprimé sur cette entreprise de grande envergure.

Bayat a d'abord donné des nouvelles concernant l'avancement du nouveau stade. "On est dans la phase finale : en janvier, j’attends le permis revu et corrigé et on adaptera le plan de financement, car le prix des matières premières a explosé. J’avais parlé de 2024, puis de 2025, maintenant on vise une inauguration en 2026. Avec aussi l’idée d’accueillir à Charleroi des matches de la Coupe du Monde féminine 2027 si la Belgique obtient l’organisation."

Charleroi n'est pas le seul club qui désire un nouveau stade. C'est également le cas du Club de Bruges, qui est freiné par des questions d'urbanisme notamment. "Des problèmes avec les riverains comme à Bruges ? Les situations sont très différentes : Bruges bâtit en zone résidentielle alors que nous, c’est à Tchernobyl."

"On est dans une ancienne friche industrielle désertée où il n’y a personne et on participe à un projet de ville global : on sera la porte d’entrée de la Ville Ouest avec le métro et la caserne militaire, ça va redynamiser une zone sinistrée. À moins de voir sortir de terre quelques zombies qui s’opposeront quand on commencera la dépollution des sols", a blagué Bayat.