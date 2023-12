Quelle chance ont les clubs belges de remporter la Conference League ? L'Union et Bruges parmi... les favoris !

Les trois clubs belges auront une belle carte à jouer en Conference League. Un représentant (minimum) en demi-finale... avant de rêver ?

Après la phase de poule des différentes compétitions européennes, le Club de Bruges, La Gantoise et l'Union Saint-Gilloise disputeront la phase finale de la Conference League.

La saison dernière, trois équipes belges étaient parvenues à rejoindre les quarts d'une compétition européenne : l'Union, Gand et Anderlecht. Mais cette fois, la donne est un petit peu différente

© photonews

Quelles ambitions pour les clubs belges en Conference League ?

La saison dernière, voir le Sporting d'Anderlecht à ce stade de la compétition était une petite surprise. Mais les Mauves avaient résisté, notamment grâce à un grand Bart Verbruggen, pour atteindre méritoirement ce stade de la compétition. Un fameux goût amer contre l'AZ, mais un très joli parcours pour le RSCA.

L'Union n'avait pas eu de regrets, balayée au match retour sur la pelouse de Leverkusen. Pas plus que La Gantoise, qui avait connu le même sort à West-Ham.

Cette saison, la RUSG et La Gantoise semblent être les deux formations les mieux rodées de notre championnat. On peut donc espérer les voir faire un énorme parcours dans cette Conference League, avec un Club de Bruges à l'effectif bien trop qualitatif individuellement pour une bonne partie des équipes restantes dans la compétition.

© photonews

Bruges et l'Union parmi les outsiders en Conference League ?

Selon la compagnie de datas et statistiques "GracenoteLive", l'Union et Bruges ont environ 5% de chances de... remporter la Conference League. C'est plus que Gand, qui n'aurait que 2.1%.

Fait intéressant, seules six équipes se classent devant Unionistes et Brugeois. Les deux formations de Pro League ont donc toutes leurs chances de rejoindre les quarts de finale, et peuvent espérer une place dans le dernier carré... avant de rêver ?

🇪🇺 UEFA Conference League odds🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa 24.8%🇫🇷 Lille 11.2%🇪🇸 Betis 10.9%🇮🇹 Fiorentina 9.2%🇹🇷 Fenerbahçe 8.5%🇩🇪 Frankfurt 5.4%🇧🇪 Union SG 5.1%🇧🇪 Club Brugge 4.9%🇮🇱 M. Tel Aviv 3.5%🇳🇱 Ajax 3.4%🇬🇷 PAOK 2.6%🇧🇪 Gent 2.1%*according to data company @GracenoteLive — Belgian Football Stats (@BelFootStats) December 15, 2023