Le top au top : Anderlecht, l'Union et d'autres grands dans notre Equipe de la semaine

Comme chaque semaine, place à notre équipe de la semaine. Les clubs du top ont brillé, et Bruxelles se taille une place de choix dans le onze.

Gardien de but

Il a été très critiqué ces derniers mois, et manquait toujours d'une prestation référence : la voici. Kasper Schmeichel a été excellent contre l'Antwerp avec plusieurs arrêts déterminants, même si le RSC Anderlecht a finalement perdu 2 points précieux. Il n'a rien à se reprocher sur le but égalisateur.

Défenseurs

Du côté de l'Antwerp, un autre vétéran a brillé : il s'agit de Toby Alderweireld, solide derrière mais aussi décisif sur le but anversois. Kevin McAllister a également été très en vue avec l'Union ; le pitbull argentin commence à s'imposer comme l'un des meilleurs défenseurs du championnat.

Sur les flancs, nous optons pour deux jeunes talents belges, tant leur prestation respective les rend incontournables. Maxim De Cuyper, s'il a souffert en début de match face à Malick Fofana, a bien rendu la monnaie de leur pièce aux Gantois avec un excellent match sur le plan offensif. Enfin, Killian Sardella a peut-être joué son meilleur match avec Anderlecht : impérial derrière, il a également amené le danger devant.

Milieux de terrain

Mandela Keita a amené l'énergie nécessaire dans l'entrejeu de l'Antwerp pour progressivement reprendre le dessus sur Anderlecht en seconde période. Il n'a laissé aucun espace aux milieux Mauves. Bryan Heynen a encore été le joueur clef du Racing Genk, un niveau habituel pour le capitaine limbourgeois, ponctué d'un but.

Enfin, Hans Vanaken était en mode Soulier d'Or dans le topper face à La Gantoise, accélérant ou calmant le jeu quand il le fallait et quand il le souhaitait aux moments cruciaux de la rencontre.

Attaquants

Makhtar Gueye a marqué par deux fois contre STVV et permet au RWDM de s'éloigner un peu plus de la zone rouge. Igor Thiago a pesé sur la défense gantoise dans son style atypique et empile les buts, même si c'est sur penalty. Et bien sûr, comment ne pas parler de Mohamed Amoura ? Encore décisif, encore intenable pour la défense adverse...