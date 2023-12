Une pépite belge intéresse tout le monde : son club répond très clairement !

Arthur Vermeeren est l'un des jeunes talents les plus suivis du football européen. Aucun doute, il sera vendu très cher par l'Antwerp... mais au bon moment !

Son but en Ligue des Champions face au FC Barcelone n'a fait que confirmer ce qu'on savait déjà : Arthur Vermeeren (18 ans) est l'un des plus grands talents de notre football. Et le week-end dernier, plusieurs grands clubs avaient encore envoyé un scout au Bosuil pour scruter le milieu de terrain de l'Antwerp. À la longue liste qui comprenait des noms comme Arsenal ou Tottenham, s'est ajoutée la Juventus récemment.

Les rumeurs sont donc nombreuses, mais Marc Overmars, le directeur sportif de l'Antwerp, ne compte pas laisser filer son joueur pour le moment. Certainement pas, du moins, à l'intersaison. Interrogé à ce sujet par DAZN, Overmars a été très clair.

"Vermeeren est une publicité pour tout le football belge. Nous devons le garder à l'Antwerp cette saison", assure-t-il. Une vente hivernale serait un coup très dur à encaisser pour le Great Old. Reste à voir s'il sera possible de résister aux offres qui arriveront très probablement sur la table...