Très bonne nouvelle pour Djenepo, moins bonne pour le Standard

Moussa Djenepo pourrait manquer quelques rencontres avec le Standard. L'international malien est en effet présélectionné pour la CAN.

La Coupe d'Afrique des Nations débute le 13 janvier prochain, et aura un certain impact sur la Jupiler Pro League. On sait ainsi que La Gantoise sera privée de plusieurs joueurs clefs (lire ici). Et le Standard pourrait également se retrouver affecté par la CAN.

La fédération du Mali a dévoilé la présélection de 55 joueurs repris par Eric Chelle pour la Coupe d'Afrique des Nations, et Moussa Djenepo en fait en effet partie. Reste à voir si l'ailier rouche fera partie de la sélection finale. Le Mali affrontera l'Afrique du Sud, la Tunisie et la Namibie dans cette CAN.

Moussa Djenepo (25 ans) compte 32 caps avec le Mali, mais était absent des deux derniers rassemblements avec la sélection. Cette saison, il compte 11 matchs de championnat avec le Standard, sans avoir encore été décisif.