Affaire à saisir ? Le départ d'un grand talent belge se confirme, des clubs de Pro League à l'affût

Stanis Idumbo (18 ans) est l'un des jeunes talents belges les plus prometteurs évoluant aux Pays-Bas. Le milieu créatif de l'Ajax Amsterdam n'est cependant pas encore apparu en équipe A, se contentant du Jong Ajax et de la Keuken Kampioen Divisie (D2), où il compte 11 matchs et 3 buts cette saison.

Mais Idumbo a de l'ambition et veut donc aller chercher du temps de jeu ailleurs. En fin de contrat en juin prochain, il ne va pas prolonger à l'Ajax. C'était dans l'air, et c'est désormais annoncé par Fabrizio Romano, spécialiste du marché des transferts.

Dès ce mois de janvier, Idumbo pourra donc s'engager où il le souhaite en vue de l'été prochain. Le club le plus pressant serait Tottenham, mais les candidats sont nombreux, et parmi eux, on compterait également plusieurs clubs belges. Le Sporting d'Anderlecht mais aussi Bruges, où Stanis Idumbo a évolué jusqu'en 2017, sont cités. Affaire à suivre.

🇧🇪 Belgian 2005 born midfielder Stanis Idumbo Muzambo has decided to leave Ajax. He’s free to sign with any club from January, valid from next season.



Understand player has already informed Ajax of his decision.



⚪️ Tottenham are among 6 clubs showing interest in Idumbo Muzambo. pic.twitter.com/TBUG0M0awd