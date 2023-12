Pourquoi Bilal El Khannouss n'est plus un joueur d'Anderlecht : "Ils ont échoué"

Le premier grand club de Bilal El Khannouss fut le Sporting d'Anderlecht, au tout début de sa vie de joueur de football. Le Marocain a néanmoins quitté Neerpede, voici pourquoi.

S'il fait aujourd'hui les beaux jours du Racing Genk, Bilal El Khannouss a très rapidement joué au Sporting d'Anderlecht. Son ancien entraîneur en U7 et U9, Arvid De Koster, se remémore.

"C'était un vrai ket. En termes de talent, pour moi, il est le meilleur que j'aie jamais connu. Ensuite, vient Rayane Bounida" débute De Koster dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

C'est en avril 2019 que le Marocain décide de quitter Neerpede, avec des possibilités de s'engager à l'Ajax Amsterdam et au Racing Genk. C'est finalement dans le Limbourg que le milieu offensif débarque, au grand dam de son ancien mentor.

"J'ai compris son choix, mais mon cœur violet saignait. À l'époque, Anderlecht avait opté pour Mario Stroeykens et Roméo Lavia. Ils étaient davantage poussés en avant, Bilal n'a pas eu ce sentiment."

De Koster va même plus loin, et estime que le club a fait une grosse erreur. "Ils ont échoué quelque part. Pour moi, son talent était évident. Rétrospectivement, on peut dire qu'il n'aurait pas pu faire un meilleur choix que Genk" a conclu Arvid De Koster.