Kasper Schmeichel réagit aux propos de Carl Hoefkens : "Je dirais probablement la même chose..."

Fortement critiqué depuis son arrivée à Anderlecht, Kasper Schmeichel a répondu de la meilleure des manières. Face à l'Antwerp, le gardien danois a été irréprochable.

Anderlecht n'aura finalement pas tenu tout le match. Menant rapidement au score sur le terrain de l'Antwerp suite à une boulette de Jean Butez, les Bruxellois ont concédé le but de l'égalisation dans les dernières minutes.

Kasper Schmeichel ne pouvait rien faire sur ce coup-là. Excellent ce dimanche soir, le Danois a longtemps retardé l'échéance. Une belle réponse après les propos de Carl Hoefkens, qui lors du Clasico en championnat avait conseillé à ses joueurs de tirer dans les coins. "Ce gardien n'arrive pas à se coucher jusqu'à ses poteaux. Placez la balle dans un coin. Ce sera but, c'est garanti", avait lancé le coach du Standard.

Kasper Schmeichel répond à Carl Hoefkens

Des propos auxquels a réagi Schmeichel après le match nul de ce dimanche. "Si j'étais coach d'une équipe adverse, je dirais probablement la même chose sur n'importe lequel gardien (...) J'essaie de me concentrer sur mon travail de gardien de but. Parfois, cela se passe bien, parfois non. Mais ce qu'un entraîneur dit de moi... Ca ne va pas m'empêcher de dormir."

"Si c'est son opinion, pas de problème. Mais si cela me motive ? Je n'ai besoin de personne pour me motiver", a continué le gardien d'Anderlecht.