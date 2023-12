Genk prêt à demander une mesure exceptionnelle après le match contre Anderlecht ?

Le KRC Genk a perdu 2-1 contre Anderlecht samedi soir. Les Limbourgeois estiment avoir été désavantagés par l'arbitrage.

Le Racing Genk a déjà déposé une plainte, mais attend toujours une décision. Le match contre l'Antwerp aura lieu ce mardi. Le KRC Genk a déjà annoncé que le club souhaitait que ce match n'ait pas lieu si aucune décision n'était prise concernant le match contre Anderlecht.Mais si le match doit bien avoir lieu comme prévu, Genk ne veut le faire que sous réserve.

Daniel Munoz a reçu son cinquième jaune lors du match contre Anderlecht, ce qui signifie qu'il manquera le match contre l'Antwerp. Joseph Paintsil a reçu deux jaunes, et a donc été exclu. Le club voudrait donc que les deux joueurs soient autorisés à jouer ce mardi, par le biais d'une exception.

Genk exige une messure après Anderlecht

"Si nous devons jouer sans Paintsil et Munoz, cela aura de toute façon un impact", a déclaré l'entraîneur du KRC Genk, Wouter Vrancken, à Het Laatste Nieuws. "Mais nous contestons cela : vous ne pouvez pas recevoir de cartons dans un match que vous n'avez pas joué, n'est-ce pas ?"

Pour les Limbourgeois, le premier choix reste de reporter le match contre l'Antwerp. Pour l'instant, ils attendent toujours une réponse des instances compétentes. Selon Het Belang Van Limburg, Genk veut savoir avant 18h ce lundi s'ils peuvent aligner Munoz et Paintsil contre l'Antwerp.

"Ce serait de toute façon plus clair. On ne doit pas jouer ce match dans des conditions particulières et on ne crée pas de problèmes pour le calendrier et le classement après.... Mais nous devons partir du principe que le match aura lieu. Et alors, bien sûr, nous chercherons à gagner. Surtout dans un stade comble, nous le devons à nos supporters", a déclaré Wouter Vrancken au journal.